謎解きクリエイターの松丸亮吾（29）が16日、自身のインスタグラムを更新。きょう16日発売の「ポケットモンスター」シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（Switch、Switch2対応）を楽しむ様子を投稿した。【写真】松丸亮吾、ポケモンプレイで“大興奮”ショット投稿で「出張先であろうと0時ちょうどにポケモンZAを始めてほぼ徹夜！！！！！」とコメント。ソフトのアイコンが表示された機体を掲げて全開の笑顔