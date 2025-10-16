パシフィックネットがマドを開けて急伸した。同社は１５日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。業況を評価した買いが優勢となったようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから７億円増額して９７億円（前期比１９．８％増）、最終利益予想は５４００万円増額して６億９００万円（同１５．０％増）に引き上げた。 ＯＳ更新需要が本格化し、セキュ