テックファームホールディングスは続伸している。大阪・関西万博が終了し、大阪ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート施設）関連として注目度が高まりつつある様子。また、同社はきょう、グループのＷｅＡｇｒｉがアジア市場への進出を目指す日本の食品メーカーを対象に、シンガポール向けＥＣ販売に特化した新サービスを開始することを明らかにしている。 ＷｅＡｇｒｉは自社