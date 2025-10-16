京都サンガF.C.は16日、京都サンガF.C.U-18所属のFW酒井滉生(18)が、2026シーズンからトップチームに昇格することが内定したと発表した。京都府出身の酒井はU-15時代から京都アカデミーに所属。今季はトップチームに2種登録されている。トップ昇格内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「これまで支えてくれた家族、チームメイト、スタッフをはじめ、すべての方々へ心から感謝すると共に、サンガスタジアム by KYOCERAのピッ