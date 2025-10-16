【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTのLEOが、映画『見はらし世代』（10月10日公開）の音声ガイドナレーションを担当している。 ■映画『見はらし世代』とは？ 映画『見はらし世代』は、2025年5月、第78回カンヌ国際映画祭の監督週間にて、オリジナル脚本・初長編作品で挑み、日本人史上最年少の26歳の若さで選出された短編『遠くへいきたいわ』（ndjc2021）で注目を集めた、団塚唯我監督の長編デビュӦ