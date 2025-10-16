Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が、韓国のファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』11月号のカバーに登場。自身がグローバル・ブランドアンバサダーを務めるGUCCI（グッチ）を纏った、3種類のカバービジュアルが公開された。 【写真】『Harper’s BAZAAR Korea』11月号カバー3種（Stray Kidsリノ）他 ■Stray Kidsリノの美しさが凝縮された『Harper’s BAZAAR Korea』表紙 1枚