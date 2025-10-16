マウスコンピューターは10月16日、液晶ディスプレイブランド「iiyama（イイヤマ）」より、23.8型IPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2497HSN-B2」を発売開始すると発表した。「ProLite XUB2497HSN-B2」○「ProLite XUB2497HSN-B2」の特徴「ProLite XUB2497HSN-B2」は、USB Type-C接続に対応しており（DisplayPort Alt Mode/最大65W給電）、ノートPCとの接続はケーブル1本で完結できる。映像出力と給電を同時に行えるので、デスク