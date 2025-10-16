【モデルプレス＝2025/10/16】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式サイトが、10月16日に更新。15日より活動休止中のSHIZUKU（飯田栞月）が、「ME:I １ST ALBUM『WHO I AM』」のCD特典イベントへ一部不参加となることを発表した。【写真】ME:I・SHIZUKUと同時期に活動休止となったJO1メンバー◆SHIZUKU、特典イベント不参加を発表公式サイトは「弊社所属ME:IのSHIZUKUに関しまして、発表の通り活動休止とさせていただく