¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£°·î£±£¶Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÉðË­µ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¼ê¹Ë¤ò¼¹¤êºäÏ©¤ò£µ£³ÉÃ£²¡½£±£²ÉÃ£°¡£¤ä¤äµ¤À­ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤ëÇÏ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤ÊµÓ¤µ¤Ð¤­¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÊäÂ­¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿