全姉にナムラクレアを持つナムラロダン（牡２歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）が１０月１９日の京都・芝１４００メートルでデビュー予定だ。この日は栗東・ＣＷコースでタガノアルトゥーラ（２歳新馬）の外を０秒２追走し、６ハロン８２秒５―１２秒０で首差遅れたが、１週前はレースで騎乗する西村淳也騎手を背に、坂路で５１秒７―１２秒２と力強い走りを見せた。重賞５勝の姉も管理する長谷川調教師は「仕上が