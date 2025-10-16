愛媛県の観光客数が3年連続で増加し、インバウンド回復も進むなか、スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」がサービスの強化を発表しました。松山店と全国ネットワークで即日〜短期修理と買取・再販を強化し、「捨てない旅の循環」を提案します。 スーツケース修理専門店「MY SUITCASE」“捨てない旅の循環”を提案 サービス名：MY SUITCASE運営会社：株式会社カルチャーズジャパン内容：スーツケースの修理・買取