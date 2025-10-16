石川県金沢市の「烏鶏庵(うけいあん)」本店にて、2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間限定で『烏鶏庵のお得なお客様感謝祭』が開催されます。人気の烏骨鶏スイーツがお得に購入できるほか、今年は能登の復興を応援するブースや、飲食・体験イベントも復活し、賑やかな2日間となりそうです！ 烏鶏庵(うけいあん)「お得なお客様感謝祭」 開催日時：2025年11月8日(土)・11月9日(日)開催場所：烏鶏庵 本店 (石川県金沢