ユアサプライムス株式会社から、速暖性に優れたカーボン管と、体の芯から暖める遠赤シーズ管を組み合わせた「ワイドハイブリッドヒーター(YKT-WCS1000G)」が登場。2025年10月中旬より、全国の家電量販店やホームセンター、インターネット通販サイトなどで順次販売を開始します！ ユアサプライムス「ワイドハイブリッドヒーター (YKT-WCS1000G)」  価格：10,800円(税込)発売日：2025年10月中旬より順次販売場所：全