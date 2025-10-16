資料栗林公園の和船 特別名勝栗林公園（高松市）の秋のライトアップが2025年11月21日から30日まで行われます。期間中、園内の湖を和船で遊覧しながらライトアップを眺める「和船南湖夜間運航便」の予約を11月1日から開始します。 夜間便は午後5時30分から15分間隔で11便運航します。乗船料は大人850円、中学生以下420円です。 漆黒のキャンバスとなった湖面に映える風景は、波に揺られて情緒豊かな絵画のような美しさ