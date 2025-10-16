文藝春秋のコミックレーベルSeasonsより、『あれは閃光、ぼくらの心中２』（原作：竹宮ゆゆこ氏、漫画：つきづきよし氏）が、2025年10月16日に刊行されました。物語が大きく動き出す、待望の第2巻を紹介します！ 『あれは閃光、ぼくらの心中２』  価格：814円 (税込)発売日：2025年10月16日(木) ※電子版も同日配信原作：竹宮ゆゆこ漫画：つきづきよし判型：B6判ページ数：160ページ出版社：文藝春秋 汚部屋住