朝晩の冷え込みが本格的になりつつある今、気になるのが暖かく過ごせるおしゃれなウェア。「Champion（チャンピオン）」と、ゴルフブランド「HONMA（本間ゴルフ）」の初となるコラボから、裏起毛のスウェットシャツなど全4型がお目見えしました。アイテムは2025年10月18日（土）より、チャンピオン直営店舗および公式オンラインストア、ホンマ直営店舗およびオンラインショップにて、限定販売されます。「チャンピオン × ホンマ」