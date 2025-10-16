イスラム組織ハマスは15日、「回収可能な全ての遺体を引き渡した」と発表しました。イスラエル側は反発しています。ハマスは15日、「回収可能な人質の遺体は全てイスラエルに引き渡した」とする声明を出しました。死亡した人質は28人とされていますが、イスラエル軍はこれまで、ハマス側から7人の人質の遺体が引き渡されたと確認していて、15日、新たに2人の遺体が返還され、人質と身元が一致するか調べているとしています。残りの