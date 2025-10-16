不正に得たクレジットカード情報を悪用し、販売価格およそ163万円のポケモンカード4枚を得たなどとして24歳の男が警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、栃木県栃木市の職業不詳・中沢友来容疑者（24）です。中沢容疑者は今年3月、不正に入手した他人のクレジットカード情報をもとに、トレーディングカード販売業者のサイトで販売価格およそ163万円のポケモンカード4枚を購入し、さいたま市内のホテルで受け取