【ワシントン＝村瀬駿太郎】先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議が１５日、米ワシントンで開かれた。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制強化への対応やロシアの侵略を受けるウクライナへの支援などを議論した。加藤財務相は「中国の輸出制限措置は、日本としても強く懸念しており、Ｇ７は中国に対して結束して対応していくべきだ」と訴えた。米国のトランプ大統領は対抗措置として中国に１００％の追加関税を課