小島千加子さん（こじま・ちかこ＝元編集者、文筆家、本名小嶋喜久江＝こじま・きくえ）9月5日午後、老衰のため東京都内で死去、96歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。喪主は親族中川勝弘（なかがわ・かつひろ）さん。49年に新潮社に入社し作家の川端康成、室生犀星らを担当。三島由紀夫が自決する当日、遺作「天人五衰」の最終回の原稿を受け取ったことでも知られる。自身の著書に「三島由紀夫と檀一雄」「作家の風景」な