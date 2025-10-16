¼«Ì±ÅÞ¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤ÎÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷¤¬£±£µÆü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£°ÊÁ°¡¢ÎëÌÚ½¡ÃËÅ¡¤Ë¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¡¢ÎëÌÚ½¡ÃËÅ¡¤Ë¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄ«¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Öµ­¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¿²¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤ÏÌÀÆü¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å½¤ê»æ¤¬¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎëÌÚµ®»Ò¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤Î¸½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ