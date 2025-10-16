秋田県と福島県でクマによる被害が相次ぎ、あわせて5人けがをしている。15日午後9時半ごろ、秋田大学近くの市道で散歩をしていた64歳の男性がクマに襲われ、頭や腕などにけがをした。現場近くでは、16日午前2時40分ごろ、道路を横断して住宅街の方に向かうクマの姿が目撃されていた。このほか16日午前8時過ぎ、大館市で自宅裏の畑で作業中の80代女性がクマに顔などをひっかかれ搬送された。一方、福島県では午前2時半ごろ、喜多方