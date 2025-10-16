14日、横手市の民家の敷地にクマが侵入し、風除室が壊される被害がありました。横手警察署の調べによりますと14日午後3時半ごろ、屋外で作業をしていた人が横手市山内筏字植野田の民家に1頭のクマが入っていくのを目撃し、その後ガラスが割れる音を聞きました。15日になって連絡を受けた70代の女性が自宅を確認したところ、風除室のガラスが割られているのを見つけたということです。