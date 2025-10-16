15日夕方、大館市の支援学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと15日午後4時半ごろ、大館市比内町達子字前田野の雑木林に体長約50センチのクマ1頭がいるのを、歩いていた比内支援学校の職員が目撃しました。比内支援学校までは100メートルほどの場所です。警察が注意を呼びかけています。