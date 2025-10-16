キャセイパシフィック航空は、オータムセールを10月15日から27日まで開催する。日本各地発着世界各地行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象として、1名では10％（最大10,000円）、2名以上では11％（同11,000円）を割り引く。割引コードは1名が「JPAUTUMN1P」、2名が「JPAUTUMN2P」。出発期間は10月14日から2026年1月31日まで。割引コードの入力が必要となる。片道、2都市以上、途中