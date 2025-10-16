女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。胃カメラと大腸カメラの検査を受けたことを報告した。この日、戸田は「朝から闘う 何と？それは…下剤です」と切り出し「胃カメラと大腸カメラ検査〜！」と報告。「毎年、誕生日月に検査を心がけてるのですが、忙しちゃんで今頃に」なったといい「撮休を見つけては頑張る所存です」とつづった。続けて「検査後のコーヒーの美味しいこと。ご飯も美味しく頂きました。朝ご飯抜い