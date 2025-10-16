俳優で画家の片岡鶴太郎（70）とタレント松村邦洋（58）が、15日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。昨年10月に76歳で亡くなった西田敏行さんの思い出話をした。ともにモノマネを売りにしていた松村が、片岡が西田さんのモノマネをやっていたことに触れた。片岡は西田さんが主演したドラマ「池中玄太80キロ」のセリフをマネし、「オレの場合はあの部分。それをもう1つ踏み込んで行って、普段の西田