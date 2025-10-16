米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ミズーリ州カンザスシティー）が、１５日（日本時間１６日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３７）が?３冠?取りへ猛デモに出た。ユニット「ドン・キャリス・ファミリー」の一員となって、７月にケニー・オメガを破り、コンチネンタル王座とインターナショナル王座の２冠統一に成功。１８日（同１９日）のＰＰＶ「レッスルドリー