元ＡＫＢ４８で女優の大島優子が１６日、都内で福井県ブランド米「いちほまれ」新ＣＭ発表会にタイムマシーン３号とともに登場した。大島は５月に第２子の出産を発表。産後初の公の場となった同イベントでは、好物の梅干しや福井県の名産品である「へしこ」をおかずに「いちほまれ」を堪能。自身の近況も語るなど、終始明るい笑顔を見せた。子どものための「最強の時短」としてショートカットにした大島だが、体形も出産前と