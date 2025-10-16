◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人のリチャード内野手が２ランを放った。この日からみやざきフェニックス・リーグに参加し、「４番・一塁」でスタメン出場。１点を追う初回２死三塁の場面だ。左腕の内角寄りの球を捉えて、左翼席に放り込んだ。リチャードは今年の５月にソフトバンクからトレードで加入。夏場以降にレギュラーに定着すると、７７試合に出場して打率２割１分