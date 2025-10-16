◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）１週前追い切り＝１６日、栗東トレセン栗東滞在で調整しているエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）が、１週前追い切りを消化した。ＣＷコースでメイショウヨゾラ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走。シャープな脚さばきを見せ、直線で並びかけてから併入した。６ハロン８１秒８―１１秒１と上々の伸び。騎乗したクリストフ・ルメール騎手