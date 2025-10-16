巨人のライデル・マルティネス投手が１６日、報道陣の取材に応じ、今季を振り返った。中日から移籍１年目の今季は、キャリアハイの４６セーブをマーク。セ・リーグ記録に並び、自身３度目のセーブ王を獲得した。クライマックスシリーズでは来日９年目で初めて登板。１回２／３を２奪三振、無失点の好投を見せたが、チームは第１ステージでＤｅＮＡに連敗して敗退。「１番の目標だった『優勝』はできなかったけれど、みんなでき