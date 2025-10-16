気象台は、午後1時19分に、洪水警報を七尾市、志賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・七尾市、志賀町に発表 16日13:19時点能登では、16日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□洪水警報【発表】16日夜のはじめ頃にかけて警戒■志賀町□洪水警報【発表】16日夜のはじめ頃にかけて警戒