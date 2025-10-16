■MLBナ・リーグ優勝決定シリーズドジャースーブルワーズ（16日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平＆鈴木誠也ら、MLBプレーオフ日程＆結果ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を前にドジャース・大谷翔平（31）が前日会見に出席し、「打席のクオリティーをまずしっかりと高める」と第3戦への意気込みを語った。第1戦はB.スネル（32）の好投で先勝、第2戦は山本由伸（27）が自身メジャー初となる完投、プレーオフでは日本選