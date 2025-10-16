オーストラリア出身の歌手Sia（シーア）の元夫が、離婚後の生活費としてとして毎月25万ドル（約3786万円)を要求した。英BBCなど複数の海外メディアが16日までに報じた。Siaは、夫ダニエル・バーナード氏と性格の違いを理由に3月に離婚訴訟を提起した。元放射線腫瘍専門医だったバーナード氏は、裁判所に文書で「結婚期間中の豪華な上流層の生活方式を維持するため、毎月の手当てが必要だ」と主張した。結婚した後、同氏は仕事を辞