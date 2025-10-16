日本マクドナルドは、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初のコラボを開始した。 【画像】波動ではなくハンバーガーを出す！？公開されたCMのスクリーンショット 今回のコラボでは、人気キャラクターを模した3種類のバーガーが「ストリートバーガーズ」として登場する。 その他に、朝限定の「ダブチソーセー