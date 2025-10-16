大阪のシンボルでもある「かに道楽」道頓堀本店のかに看板が、10月16日（木）から11月6日（木）まで、修理のため、一時的に爪がなくなる。「かに道楽」は、修理ではなく「ピースサインに疲れて休暇中」だとコメントしている。【写真】うわ〜ッ！「かに道楽」かに看板が爪を外される様子■店舗は元気に営業中！今回「かに道楽」は、「これは”修理”ではありません。“松葉かに解禁まで”の休暇です」と、かに看板が修理では