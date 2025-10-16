¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥ÉÉôÊ¬¤Ë¡ÖYOSHINOBU¡×¤ÎÊ¸»úÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­(27)¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿(31)¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®ÀèÇÚ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡×¤È¾Ò²ð¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¡ÖYOSHINOBU¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î±ü¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ÏÂçÃ«¤é¤·¤­¿ÍÊª¤â¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤Ï