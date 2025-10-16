佐賀県警小城署は15日夜、小城市の50代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金580万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、7月7日、被害者がSNSの投資に関する投稿を閲覧していたところ、投資学習グループの関係者を名乗る人物からメッセージが届いた。「投資アプリ上の口座を持つ人は、より割り当てを受けやすく、安い価格で買うことができ、その差額が利益になる」「期間中に