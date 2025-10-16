国内メジャー「日本女子オープン」を制した堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「同級生（２つ下もいる笑）に優勝のお祝いして頂きました」と嬉しそうに投稿した。【写真】オフショットも満載 クセが強すぎるお祝いのケーキ【本人のInstagramより】1枚目の写真に写るのは前列右から権藤可恋、堀、脇元華、後列右から木村彩子、安田彩乃、宮田成華、永峰咲希。全員が1995年から97年生まれ。「2つ下もいる」と言われた宮田も、今年