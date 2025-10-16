西区でベトナム国籍の３０代女性が殺害された事件で、頭に複数の傷があったことが分かりました。 １５日午後６時半ごろ、 西区中広町の集合住宅でベトナム国籍の３０代女性が頭部から血を流し倒れているのが発見され、その後死亡が確認されました。 捜査関係者によりますと、女性の頭には鋭利なものによる複数の傷があったということです。 事件から一夜明けて付近の小学校では、保護者が付き添って登校するようお願いしたとい