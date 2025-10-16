俳優の大島優子（36）が16日、都内で行われた福井県ブランド米『いちほまれ』新CM発表会に登場した。今年5月に俳優の林遣都（34）との第2子出産を報告してから初公の場となり、純白ワンピース姿で変わらぬスタイルを披露した。【写真】可愛すぎる⋯！最強の時短、ショートヘアで登場した大島優子今回のCM撮影も産後だったというが、記者から体形維持について質問があると「体形が戻ったのは、子どもがだっこちゃんだった