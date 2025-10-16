東京都町田市の南町田グランベリーパークにある「スヌーピーミュージアム」は、11月1日から12月25日までの期間限定で、館内をクリスマス装飾で彩るイベント「ハッピー・クリスマス」を開催する。【画像】クリスマスや冬の時期にぴったりなグッズが登場今年のテーマは「スヌーピーだらけのクリスマス！」。高さ約3メートルのスヌーピーだらけのクリスマスツリーをはじめ、ウッドストックをモチーフにしたツリーなど、計4本のツ