大阪府警本部ホストクラブへの売掛金の支払いが困難な女性2人に性風俗店をあっせんしたとして、大阪府警は16日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、自称職業紹介業草本竜世容疑者（29）＝大阪市西区＝と、元ホスト高崎祐斗容疑者（23）＝大阪市浪速区＝ら男4人を逮捕した。府警はスカウトとホストが結託して、勧誘を繰り返していたとみている。4人の逮捕容疑は共謀して昨年2月、10代女性を広島県の性風俗店に