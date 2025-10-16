警察庁はきょう、毎年11月下旬に実施されている「犯罪被害者週間」について、今年から期間を「月間」に拡大すると発表しました。支援の輪をさらに広げ、犯罪被害者を社会全体で支える機運を高めたい考えです。国民の理解を深めるため、毎年11月25日から12月1日に実施される「犯罪被害者週間」。「犯罪被害者基本法」が2004年12月1日に成立したことから、これまで「12月1日までの1週間」で開催されてきましたが、被害者団体などから