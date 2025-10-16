最新ITの展示会「CEATEC2025」の会場で、小型ロボットを視察する石破首相＝16日午前、千葉市の幕張メッセ（代表撮影）石破茂首相は16日、千葉市美浜区の幕張メッセで開催中の最新ITの展示会「CEATEC（シーテック）2025」を視察した。国内外から計810の企業・団体が出展し、人工知能（AI）など先端技術を用いた製品やサービスを紹介する催しで、首相は年内の策定を目指す政府の「AI基本計画」を次期政権に引き継ぎたい考えを記者