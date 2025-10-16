マサチューセッツ州エバレットで暮らしていたアルトゥール君（１３）。移民税関捜査局（ＩＣＥ）によって勾留された。/Courtesy Josiele Berto（ＣＮＮ）米マサチューセッツ州ボストン郊外で１３歳の少年が警察に逮捕され、直後に移民税関捜査局（ＩＣＥ）に連行された。その後何の説明もないまま州外の施設に移され、家族は不安を募らせている。ボストン郊外のエバレットに住むジョジエリ・ベルトさんに警察から電話があったのは