まもなく世紀の天体ショーがやってくる。青緑色に輝くのは、10月14日に山梨県で撮影された「レモン彗星（すいせい）」。国立天文台によると、2025年1月にアメリカのアリゾナ州にあるレモン山天文台で発見されたことから「レモン彗星」と名付けられたという。このレモン彗星、世紀の天体ショーと呼ばれているそのワケは、次に地球で見られるのが約1400年後と言われているからだ。まさに“一生に一度”のこの「レモン彗星」が地球に