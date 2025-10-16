15日、佐渡署は新潟県佐渡市内の路線バスの車内で運転手の男性を殴った疑いで、漁師の男を逮捕しました。暴行の疑いで逮捕されたのは、佐渡市真更川に住む漁師の男(74)です。男は15日午後3時前、佐渡市河原田諏訪町のバス停に停車した路線バスの車内で、運転手の50代男性に対し、左手で首を1回殴る暴行を加えた疑いがもたれています。事件は被害を受けた運転手の男性からの110番通報で発覚しました。警察によりますと、事件当時バ