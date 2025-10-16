歌手で俳優の北山宏光（40）が16日、都内で、6年ぶりの主演舞台「酔いどれ天使」製作発表会に出席した。同作は、故黒沢明監督と三船敏郎さんが初タッグを組んだ名作を舞台化。闇市を支配する若いやくざと、貧乏な酔いどれ中年医者とのぶつかり合いを通じて、戦後風俗を鮮やかに描き出したヒューマニズムあふれる力作。演出は深作欣二さんの息子、健太氏（53）が担当。北山は闇市を仕切るやくざ、松永を演じる。冒頭「この歴史ある